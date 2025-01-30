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Bursa’da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti haberi
Bursa’da otomobille hafif ticarinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Beylikdüzü’nde iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi
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Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. D-605 kara yolunda Kefken yönünde seyreden N.K. yönetimindeki 34 GL 8667 plakalı hafif ticari araç, Alaybey Mahallesi mevki...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

D-605 kara yolunda Kefken yönünde seyreden N.K. yönetimindeki 34 GL 8667 plakalı hafif ticari araç, Alaybey Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi.

Sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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