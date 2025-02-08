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GÜNCELLEME – Kocaeli’de eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı haberi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Sakarya’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
Edirne’deki Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali “Gala Gecesi” gösterileriyle sona erdi haberi
Silivri’de deniz suyu çekildi haberi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli’de konuştu: haberi
Sakarya’da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu haberi
Sarıyer’de ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı haberi
Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin gövde kaynağı yapıldı haberi
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Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İnönü Mahallesi GOSB yolunda ilerleyen Hamza Ç. idaresindeki 41 AIH 284 plakalı otomobil, aynı yöne giden Selim Y'nin kullandığı 34 LF ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi GOSB yolunda ilerleyen Hamza Ç. idaresindeki 41 AIH 284 plakalı otomobil, aynı yöne giden Selim Y'nin kullandığı 34 LF 0923 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Selim Y. ile aynı araçtaki M.Y, H.Y, T.Y. ve otomobil sürücüsü Hamza Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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