Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın hastaneye kaldırıldı.
Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’nde İ.M. idaresindeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada Saadet H'ye çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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