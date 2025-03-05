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Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti İl Başkanı Tever’den Kaynarca’da ramazan ziyaretleri haberi
Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Sakarya’da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce’de toprağa verildi haberi
Trakya Üniversitesinde “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi haberi
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Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın hastaneye kaldırıldı.Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’nde İ.M. idaresindeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada Sa...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’nde İ.M. idaresindeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada Saadet H'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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