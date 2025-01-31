Kocaeli’de şüphelinin evine giden polis darbedildi haberi

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan şüphelinin evine giden polis memurunu darbettikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.
Köseköy Mahallesi Saray Kent Sokak'ta çeşitli suçlardan aranan N.S'nin evine giden polis ekibine, şüpheli ile yakınları saldırdı.
Bir polis memurunun kaşından hafif yaralandığı olayda şüpheli N.S, tabancayla açılan ateş sonucu kolundan yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, şüphelinin yakınları olduğu öğrenilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
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