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Ümraniye’de viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Kocaeli’de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
Yalova’da orman yürüyüşünde kaybolan aile ekipler tarafından bulundu haberi
Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa’da konser verdi haberi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bursa’da konuştu: haberi
Edirne’de sağanak etkili oldu haberi
Bursa’da kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı haberi
Balıkesir’de 23 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Ümraniye 10. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 10 ton hamsi ikram edildi haberi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi
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Kocaeli’de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda, Ç.M. idaresindeki 06 FD 1952 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini k...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda, Ç.M. idaresindeki 06 FD 1952 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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