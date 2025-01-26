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Kocaeli’de “Uzaktan Enerji İzleme Sistemi” ile tasarruf sağlanıyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de “Uzaktan Enerji İzleme Sistemi” ile tasarruf sağlanıyor haberi

KOCAELİ (AA) – İBRAHİM AKTAŞ – Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 8 yıl önce hizmete alınan “Uzaktan Enerji İzleme Sistemi” ile enerjinin kesintisiz ve tasarruflu kullanılması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bünyesindeki tesis, parklar ve millet bahçelerindeki enerjinin verimli kullanılması amacıyla 2017 yılında “Uzaktan Enerji İzleme Sistemi” kurdu.

Enerji İzleme Merkezi'nde, belediyece tesis edilen 47 üst geçit 380 kamera ile 24 saat izleniyor, geçitlerdeki 231 yürüyen merdiven ve 88 asansörün takibi gerçekleştiriliyor.

Yetkili personel, geliştirilen sistemin yüklü olduğu telefon, tablet ya da bilgisayardan müdahaleyle, bulunduğu yerden arıza ve kesintilerin tespitini yapıyor, akıllı aydınlatma sistemi kurulan tesislerde güç değerlerini ayarlayabiliyor.

Kentteki tesislerde kesintisiz ve tasarruflu enerji kullanılması sağlayan sistem, enerji, yakıt, zaman ve insan gücünden de tasarruf sağlamasıyla ön plana çıkıyor.

– Sekapark'ta 460 aydınlatma direği ve 820 armatür uzaktan kontrol edilebiliyor

Büyükşehir Belediyesi Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü Enerji İzleme Merkezi Şefi Serkan Yaman, merkez olarak belediyeye ait tesislere 24 saat uzaktan erişim sağlayarak vatandaşlara daha iyi ve hızlı hizmet sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Uzaktan erişim sağladıkları tesisler arasında yürüyen merdiven ve asansörler başta olmak üzere bazı aydınlatma tesislerinin de yer aldığını anlatan Yaman, “Belediyemizce tesis edilen 47 üst geçit 380 kamera ile 7/24 uzaktan izlenmekte olup bunlarda yer alan 28 yürüyen merdiven ve 88 asansörün takibi gerçekleştirilmektedir.” diye konuştu.

Yaman, asansörlerde bulunan bas-konuş sistemiyle asansörde mahsur kalan vatandaşların merkezle irtibat kurabildiğini, merkezdeki çalışanların içerideki vatandaşlara durumla ilgili anbean bilgi vermesiyle paniğin önüne geçildiğini anlattı.

Belediyenin, halkın kullanımına sunduğu sahil, yürüyüş yolu, spor alanları, park ve millet bahçeleri gibi 164 tesiste aydınlatma sistemlerinin merkezden takip edilerek arıza durumlarının tespit edilebildiğini kaydeden Yaman, şöyle devam etti:

“Şehrin merkezindeki Sekapark'ta 460 aydınlatma direği ve 820 armatür akıllı aydınlatma mantığıyla tesis edilip uzaktan izleme ve müdahale imkanı sağlanmıştır. Burada yer alan armatürlerin her biri tek tek ya da gruplar halinde veya tamamı ara yüz programıyla kontrol edilebilmekte, açılıp kapatılabilmekte veya aydınlatma şiddeti ayarlanabilmektedir. Arıza durumları ve nedenleri ile armatürlerin konumları ve çekilen güç değerleri sistemden okunabilmekte ve raporlanabilmektedir. Kullanımın düşük olduğu gece saatlerinde asgari ihtiyaç duyulan aydınlatma seviyesine çekilerek büyük oranda tasarruf sağlanmaktadır.”

– “Amacımız akıllı aydınlatma sistemlerimizi genişletmek ve enerji tasarrufu sağlamak”

Yaman, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bilim merkezleri, düğün salonları, kongre merkezleri, spor salonları, konferans salonları gibi enerjinin devamlı sağlanması gereken tesislerde yer alan jeneratörlerin yakıt seviyelerinin de uzaktan izlendiğini, hizmet aksamasının önüne geçildiğini kaydetti.

Sistemi eski tesislerde de güncelleme yaparak kullanabildiklerini belirten Yaman, “Sekapark'ta insanların yoğun olduğu saatlerde aydınlatmalar maksimum seviyede 100 watt olarak ayarlanmışken, ilerleyen saatlerde daha düşük, 60 watt seviyelerine çekiliyor. Daha da ilerleyen saatlerde yani sabaha karşı asgari seviyede tutularak tasarruf sağlanmaktadır. Amacımız bu tip sistemleri artırarak akıllı aydınlatma sistemlerimizi genişletmek ve enerji tasarrufu sağlamak. Seka Tüneli ile Derince tünellerindeki aydınlatma seviyesi 'luminans metre' ile ayarlanmaktadır. Bu şekilde gündüz güneş varken sürücülere, tünele girdiğinde aynı aydınlatma seviyesini sağlıyoruz, böylece bu sistem sayesinde trafik kazalarının önüne geçmiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aydınlatma
Enerji
Merkez
Sistem
Tesis

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