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Kocaeli’de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Akdurak Mahallesi Erguvan Sokak'ta Y.Ş'ye ait iki katlı villanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine ola...