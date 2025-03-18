Kocaeli’de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akdurak Mahallesi Erguvan Sokak'ta Y.Ş'ye ait iki katlı villanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle villada maddi hasar oluştu.
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