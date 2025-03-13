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Kocaeli’de yangın çıkan depoda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan geri dönüşüm deposunda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Köşklü Çeşme Mahallesi 566. Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine...