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Kocaeli’de yangın çıkan depoda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı haberi
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Kronik böbrek hastalıkları erken teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir haberi
Kocaelispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi
Çanakkale şehitlerinin detaylı bilgilerine “Şehit Bilgi Kapısı Projesi”yle ulaşılacak haberi
Olmadık Ofis, KOBİ’lere Avrupa pazarında temsilcilik imkanı sunuyor haberi
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Kocaeli’de yangın çıkan depoda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan geri dönüşüm deposunda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Köşklü Çeşme Mahallesi 566. Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de yangın çıkan depoda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan geri dönüşüm deposunda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Köşklü Çeşme Mahallesi 566. Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, deponun bir bölümünde bağlı bulunan köpeği de kurtardı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürülürken, depoda hasar oluştu.

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