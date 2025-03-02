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Sakarya’da gençler ve çocuklar, Yeşilay Haftası’nda sağlıklı yaşam için gazete dağıttı haberi
Tekirdağ’da işitme engelli ve down sendromlu bireyler etkinlikte buluştu haberi
Kocaeli’de budadığı ağaçtan düşen kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı haberi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Mudanya’da ramazan etkinlikleri haberi
Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi haberi
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Kocaeli’de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan olduğu değerlendirilen gaz çıkışı yaşandı.Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Met...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı haberi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan olduğu değerlendirilen gaz çıkışı yaşandı.

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde gaz çıkışı oldu.

Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi.

Bölgede şerit çekip güvenlik önlemi alan ekipler, gazdan numune aldı.

Ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturdu.

Öte yandan, bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede 17 Şubat’ta çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.

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