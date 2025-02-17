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Kocaeli’de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı haberi
Sakarya’da çevre farkınladığı için “Bu Şehir Hepimizin” kampanyası başlatıldı haberi
Güngören’de bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü haberi
Sakarya’da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi
İş insanları, Trakya Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı haberi
IDEX 2025’te TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı haberi
Merakı üzerine başladığı kaligrafi sanatında “usta” oldu haberi
Marmara Kariyer Fuarı, “en etkin bölgesel kariyer fuarı” ödülüne layık görüldü haberi
Fatih’te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira ceza kesildi haberi
Eğitim Paydaşları ve Sektör Temsilcileri İstanbul Buluşması gerçekleştirildi haberi
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Kocaeli’de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan gazı çıkması nedeniyle AFAD ekipleri bölgede önlem aldı.Dumlupınar Mahallesi'nde metro inşaat alanında zemin etüdü yapıldığı sırada sondaj çalışmasının 46. m...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı haberi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan gazı çıkması nedeniyle AFAD ekipleri bölgede önlem aldı.

Dumlupınar Mahallesi'nde metro inşaat alanında zemin etüdü yapıldığı sırada sondaj çalışmasının 46. metresinde yüzeyde alevlenme oldu.

Haber verilmesi üzerine, polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli AFAD ekiplerince bölgede önlem alındı.

AFAD ekipleri, yaptıkları incelemede alevlenmenin, toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazından kaynaklandığını tespit etti.

Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

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