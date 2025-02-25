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Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı yapıldı haberi
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Kocaeli’den kısa kısa haberi

KOCAELİ (AA) - TFF Kadınlar 3. Ligi 6. Grup'ta mücadele eden Karamürsel Belediye Spor Kulübü, 1 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kocaeli Kadıngücü Spor Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Karamürselli iş insanı Ender Gökçe ile eşi Pınar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’den kısa kısa haberi

TFF Kadınlar 3. Ligi 6. Grup'ta mücadele eden Karamürsel Belediye Spor Kulübü, 1 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kocaeli Kadıngücü Spor Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Karamürselli iş insanı Ender Gökçe ile eşi Pınar Gökçe, kadın futbol takımına moral yemeği verdi.

Teknik direktör Metin Demirkıran, Gökçe ailesine teşekkür ederek, moral ve motivasyonun kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Çalışmalara 71 sporcuyla devam ettiklerini aktaran Demirkıran, “İlk haftayı bay geçirdik, daha sonra evimizde oynadığımız maçı kazandık ve şu anda 3 puanımız var. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle maçımız ertelendi. Ertelenen Yavuz maçımızı 8 Mart Cumartesi günü evimizde oynayacağız. Ama bu maçtan önce 1 Mart Cumartesi günü Dilovası'nda Kocaeli Kadıngücü Spor Kulübü'yle karşılaşacağız. Bu maça vatandaşlarımızı davet ediyorum.” diye konuştu.

– Kartepe'de Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri yardım çalışmalarını sürdürüyor

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlı ve engelli bireyler ile günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta güçlük çeken vatandaşlara ekipler destek vermeyi sürdürüyor.

İlçedeki vatandaşların market alışverişi, fatura ödemeleri ve pazar alışverişi gibi temel günlük ihtiyaçlarına yardımcı olan ekipler, 2024 yılında toplamda 340 kişiye ulaştı.

İhtiyaç sahiplerine yönelik her ay düzenli gerçekleştirilen gıda yardımlarında geçen yıl 11 bin 500 yardım kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ekipler, yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli bireylere her gün düzenli 2 öğün, toplamda 4 çeşit sıcak yemek hizmeti sağlıyor. Geçen yıl 33 bin 844 kişiye, 67 bin 688 öğün sıcak yemek ulaştırıldı.

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