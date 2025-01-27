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Kocaeli’den kısa kısa haberi
TÜ’de “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi” başlatıldı haberi
Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi
Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi
Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi
Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
Akbank’ın kurum içi girişimlere yaptığı yatırımlar 2 milyon dolara ulaştı haberi
Tekirdağ’da bir kişi evinde ölü bulundu haberi
Yemeksepeti, Altın Lider Ödülleri’nde çifte başarı elde etti haberi
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kentte yürütülen çalışmaları inceledi haberi
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Kocaeli’den kısa kısa haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’den kısa kısa haberi

KOCAELİ (AA) – Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Akpınar ve Safiye mahallerinde incelemelerde bulunan İnan, muhtarlar Yavuz Karaca ile Veysel Karacan'dan bilgi aldı.

Muhtar ve vatandaşların taleplerini dinleyen İnan, mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alihan Ak, Milli Eğitim İlçe Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Müftüsü Muhammet İslamoğlu ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Akın Atlıbatur da katıldı.

– Başiskele'de “Elif'in Düşleri” adlı tiyatro sahnelendi

Başiskele'de “Elif'in Düşleri” adlı tiyatro oyunu, çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte yarıyıl tatilindeki öğrenciler, çocuk tiyatrosuyla eğlendi.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi “Elif'in Düşleri”ni, tiyatro oyunu olarak izlemek isteyen çocuklar, velileriyle Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ne geldi.

Çocuklar, tiyatroyla eğlenerek güzel bir gün geçirdi.

Tiyatro

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