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Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör İsmet Taşdemir, her hafta rakiplere göre bir oyun düzeni oluşturduklarını belirterek, geçen hafta oyunu biraz daha hızlandırmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Ligde bütün takımların birbirine denk olduğu bir sezon yaşadıklarını belirten Taşdemir, çok uzun zamandır böyle bir lig yaşamadıklarını, her takımın birbirini yenme potansiyeli olduğunu kaydetti.

Taşdemir, bu hafta karşılaşacakları Siltaş Yapı Pendikspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, “Uzun zamandır 1. Lig'de oynamış, şampiyonluk görmüş çok oyuncu var. Bence ikinci yarıya da iyi başladılar. Her haftaki gibi zor bir maç bizi bekliyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla futbolun doğrularını yapıp, puan farkını koruyup yolumuza devam etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Transfer çalışmalarını takımın menfaatlerini düşünerek sürdürdüklerini anlatan Taşdemir, sezonun geri kalan bölümünde Beridze ve Caktas'ı kadroda düşünmediklerini açıkladı.

Taşdemir, bu iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarının istendiğini belirterek, “Bu arkadaşlarımız gider, kalır, onu bilemiyorum. Maç kadrolarına dahil olmayacaklar. Burada olduğumuz sürede ben bu iki arkadaşımızdan faydalanamayacağımı net gördüm, anladım ve bu kararı verdim. Onlara da kendim ilettim.” ifadelerini kullandı.

Kocaelispor ile Siltaş Yapı Pendikspor, 26 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

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