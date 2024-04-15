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Seydişehir’deki Trafik Kazası Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Seydişehir Taraşçı yolu Gökçehüyük Mahallesi girişinde henüz sürücüsü belirlenemeyen 71 AV 757 plakalı otomobil ile Günay Çakmak (52) idaresindeki 42 ARF 330 plakalı motosiklet çarpıştı.

Trafik kazası sonucu motosiklet sürücüsü ile sürücünün arkasında bulunan Berk Can Çakmak (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

 

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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