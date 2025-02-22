Küçükçekmece’de 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü haberi

Küçükçekmece'de çatısına yıldırım isabet eden binadan kopan parçalar nedeniyle 1 kişi yaralandı, park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'ndeki 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü.

Çatıdan kopan parçalar, bu sırada yoldan geçen 23 yaşındaki Arda Yaşar ile park halindeki bazı araçlara isabet etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaşar, hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle park halindeki 5 araçta hasar oluştu.