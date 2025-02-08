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Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı haberi
Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi
Edirne’de 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada haberi
Beşiktaş’ta istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında haberi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kartal AİHL Meclis Simülasyonu programında konuştu: haberi
Dicle Elektrik’ten “bir mahallenin elektriksiz bırakıldığı” iddiasına ilişkin açıklama: haberi
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Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kanarya Mahallesi Birinci Çakıl Sokağı’nda iki katlı bir binanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfa...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi

Küçükçekmece'de 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kanarya Mahallesi Birinci Çakıl Sokağı’nda iki katlı bir binanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasar oluşan binada, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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