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Küçükçekmece’de 7 katlı bina tahliye edildi haberi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 7 katlı bina, bir dairenin banyosunda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan 7 katlı binadaki bir dairede yaşayan vatandaşlar, banyoda bazı çatlaklar olduğunu fark etti.İ...