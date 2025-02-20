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GÜNCELLEME – Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Sakarya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı haberi
Sancaktepe’de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi haberi
GÜNCELLEME – Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kar yağışına ilişkin AKOM’da açıklama: haberi
Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Kocaeli’de şarampole devrilen jandarma aracındaki 2 personel yaralandı haberi
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Küçükçekmece’de 7 katlı bina tahliye edildi haberi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 7 katlı bina, bir dairenin banyosunda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan 7 katlı binadaki bir dairede yaşayan vatandaşlar, banyoda bazı çatlaklar olduğunu fark etti.İ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Küçükçekmece’de 7 katlı bina tahliye edildi haberi

Küçükçekmece'de 7 katlı bina, bir dairenin banyosunda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan 7 katlı binadaki bir dairede yaşayan vatandaşlar, banyoda bazı çatlaklar olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından binada kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Binayla ilgili karar, belediye ekiplerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından verilecek.

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