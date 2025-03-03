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Edirne’de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı haberi
Küçükçekmece’de depreme dayanıksız bina tahliye edildi haberi
Koçtaş, Superbrands’ın “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer aldı haberi
Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı haberi
Turkcell ve Samsung 5G destekli akıllı cihazlar için işbirliğine imza attı haberi
“Hızır41 Afet Mutfağı”nda ramazanda 1 milyon 200 bin pide üretilecek haberi
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi şubatta 28 santimetre arttı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi haberi
Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa haberi
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Küçükçekmece’de depreme dayanıksız bina tahliye edildi haberi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 8 katlı bina tahliye edilerek, mühürlendi.Kanarya Mahallesi 1506 Sokak'ta bulunan 8 katlı 16 daireden oluşan binada oturan bir kişinin şikayeti üzerine yapıdan karot örneği a...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Küçükçekmece’de depreme dayanıksız bina tahliye edildi haberi

Küçükçekmece'de, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 8 katlı bina tahliye edilerek, mühürlendi.

Kanarya Mahallesi 1506 Sokak'ta bulunan 8 katlı 16 daireden oluşan binada oturan bir kişinin şikayeti üzerine yapıdan karot örneği alındı.

İstanbul Aydın Üniversitesinden görevlendirilen bilirkişi heyetinin incelemelerinin ardından 30 yıllık binanın depreme dayanıksız ve sağa doğru eğimli olduğuna ilişkin rapor hazırlandı.

Oturanların tahliye edildiği bina, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında polis eşliğinde zabıta ekiplerince mühürlendi.

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