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Küçükçekmece’deki çatı katı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
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Küçükçekmece’deki çatı katı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kartaltepe Mahallesi Şadırvan Sokak'taki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Küçükçekmece’deki çatı katı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartaltepe Mahallesi Şadırvan Sokak'taki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını tamamen sardı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında çatı katında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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