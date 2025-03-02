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Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Mudanya’da ramazan etkinlikleri haberi
Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi haberi
GÜNCELLEME 2 – Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı haberi
Erdek’te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi
Edirne İl Özel İdaresi kaçak 20 yapıyı yıktı haberi
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Otoyolun İzmit geçişi Ankara istikametinde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GYJ 514 plakalı otomo...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun İzmit geçişi Ankara istikametinde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GYJ 514 plakalı otomobil ile 54 YE 763 plakalı panelvan, Akmeşe gişeler mevkisinde çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki eğimli istinat duvarına çıkarak durdu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki A.T. ve Ş.Ö. sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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