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Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu haberi
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Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu haberi

EDİRNE (AA) – Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, ilçeye bağlı Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köy kahvehanesinde vatandaşlarla buluşan Kaymakam Yılmaz, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Yılmaz, köyde yaşayan Kıbrıs gazisi Enver Can'ı da ziyaret etti.

Topraksız tarım serasında üretim yapan Ebubekir Yavuz'u da ziyaret eden Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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