Lapseki’de tarımsal desteklemelerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi

Çanakkale'de tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesiyle ilgili bilgilendirme programı düzenlendi.

Lapseki Belediyesine ait Kadınlar Konağı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan bir konuşma yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Müdürü Mustafa Nazım, 16. etap tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında bilgilendirmek için bir sunum gerçekleştirdi.