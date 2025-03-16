SON DAKİKA
Keşan’da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi haberi
Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi
Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Kırklareli’nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor haberi
Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi
AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi
Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi
Karsan Otonom e-ATAK, İtalya’da test sürüşü ile tanıtıldı haberi
Balıkesir’de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı haberi
Bursa’da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor haberi
Keşan’da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi haberi
Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi
Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Kırklareli’nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor haberi
Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi
AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi
Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi
Karsan Otonom e-ATAK, İtalya’da test sürüşü ile tanıtıldı haberi
Balıkesir’de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı haberi
Bursa’da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi

Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi

- Allianz Türkiye'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen konserin tüm geliri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın tıp fakültesi öğrencileri için oluşturduğu "Yetiş Doktor Burs Fonu"na aktarılacak

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi

Allianz Türkiye'nin sponsorluğunda, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Lokman Hekim Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen konserde Levent Yüksel sahne aldı.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen konserin tüm geliri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın tıp fakültesi öğrencileri için oluşturduğu “Yetiş Doktor Burs Fonu”na aktarılacak.

Gelirle tıp fakültelerinde okuyan Lokman Hekim Sağlık Vakfı bursiyerlerine eğitim bursu, materyal desteği ve yurt dışı staj imkanı sağlanacak.

Konser öncesinde Lokman Hekim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şeker, etkinliğin Altın Sponsoru Allianz Türkiye'ye teşekkür plaketini, Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir'e takdim etti.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Özdemir, kamudan özel sağlık kurumlarına, doktorlardan bu alanda çalışan tüm emekçilere, sağlık sektörünün birer paydaşı olarak güçlü bir sinerji yarattıklarını belirtti.

Özdemir, sağlık sigortaları branşında sektöre öncülük ederken, 2 milyonu aşkın sağlık sigortalının yaşam boyu sağlık ortağı olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

“Konu sağlık olunca, hayat ne getirirse getirsin, doktorlarımızın varlığını bilmek bize umut ve güç veriyor. Bugün tıp öğrencilerimizin eğitimlerine ne kadar destek sağlarsak, biliyoruz ki geleceğimizi de o kadar iyileştiriyoruz. Geleceğimizin hekimlerine 'Allianz Seninle' diyebilmek bizim için büyük bir onur. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun.”

İlgili Haberler

Edirne’de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriyle test ediliyor haberi
Yerel
16 Mart 2025, 11:20

Edirne’de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriyle test ediliyor haberi

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen doktor ve hemşire odaları hizmete açıldı haberi
Yerel
16 Mart 2025, 10:50

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen doktor ve hemşire odaları hizmete açıldı haberi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Yerel
16 Mart 2025, 09:50

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi

Bursa’da Kastamonu Dernekler Federasyonunca “Büyük Ramazan Konseri” düzenlendi haberi
Yerel
16 Mart 2025, 09:50

Bursa’da Kastamonu Dernekler Federasyonunca “Büyük Ramazan Konseri” düzenlendi haberi

Kocaeli’de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı haberi
Yerel
16 Mart 2025, 09:40

Kocaeli’de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı haberi

Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi
Yerel
16 Mart 2025, 00:44

Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi

Bakanlar Tekin ve Ersoy, “3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri Töreni”ne katıldı haberi Bakanlar Tekin ve Ersoy, “3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri Töreni”ne katıldı haberi Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi