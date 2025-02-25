LÖSEV, ramazanda kanserle mücadele eden ailelere gıda kolisi ulaştıracak haberi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), ramazan boyunca lösemi ve kanserle mücadele eden çocuk ve yetişkin hastalara gıda paketi ve nakdi yardım ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamada, ülke genelinde vakfa kayıtlı 100 bini aşkın lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk, yetişkin hasta ve ailelerine 26 yıldır ücretsiz tedavi, eğitim ve konaklama hizmeti verildiği, sosyal ve psikolojik desteklerle ayni ve nakdi yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ramazanda da binlerce gönüllü, bağışçı ve iyileşmiş gençlerin destekleriyle hazırlanan, doğal ve sağlıklı ürünlerden oluşan “LÖSEV Gıda Paketleri”nin çocuk ve yetişkin hastaların evlerine ulaştırılacağı ifade edildi.

LÖSEV'in vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine yönelik çok sayıda ilde iftar yemekleri düzenleyeceği bildirilen açıklamada, bağışta bulunmak isteyenlerin vakfa ait resmi iletişim kanallarını takip edebileceği ya da “BAGIS” yazarak 3406'ya kısa mesaj gönderebileceği, ramazan fitresini LÖSEV'e iletmek isteyenlerinse “FITRE” yazıp 1998'e kısa mesaj yollayabileceği kaydedildi.