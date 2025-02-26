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Lüleburgaz’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Şevket Ödün Caddesi'nde bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz...