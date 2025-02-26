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Lüleburgaz’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı haberi
Başakşehir’de “Şehitlere Dua Ümmete Nida” programı düzenlendi haberi
Çanakkale’de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu haberi
Bilecik’te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Tekirdağ’da firari hükümlü yakalandı haberi
Trakya Üniversitesi’nde “Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu” paneli düzenlendi haberi
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Lüleburgaz’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Şevket Ödün Caddesi'nde bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Lüleburgaz’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı haberi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Şevket Ödün Caddesi'nde bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye aracının merdiveniyle üst kattaki dairelerin balkonlarından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

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