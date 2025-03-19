Lüleburgaz’da polis ekipleri trafik denetimi yaptı haberi

Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri trafik denetiminde bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 farklı noktada denetim yapıldı.
Denetimlerde, 330 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Hız limiti ihlali, kask kullanmama, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz araç kullanma, trafik işaretlerine uymama ve diğer nedenlerden 86 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
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