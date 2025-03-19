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GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi öldü haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da kız öğrenci yurdunun elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
AGD’den İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto haberi
Fatih’te İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi haberi
Bursa’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi haberi
Bilecik’te “Gazze’ye destek konvoyu” oluşturuldu haberi
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Lüleburgaz’da polis ekipleri trafik denetimi yaptı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri trafik denetiminde bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 farklı noktada denetim yapıldı.Denetimlerde, 330 araç ve sürücüsü kontrol edildi.Hız limiti ihlali, kask kullanmama, emniyet kemeri tak...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Lüleburgaz’da polis ekipleri trafik denetimi yaptı haberi

Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri trafik denetiminde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 farklı noktada denetim yapıldı.

Denetimlerde, 330 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Hız limiti ihlali, kask kullanmama, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz araç kullanma, trafik işaretlerine uymama ve diğer nedenlerden 86 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.​​​​​​​

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