SON DAKİKA
Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi
Balıkesir’de üniversite öğrencileri zeytinyağlı ekmek yaptı haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul’un açılışında konuştu: haberi
Bursa’nın yüzyıllardır süren “Gezek” kültürünü kurdukları dernekle yaşatıyorlar haberi
ATP, 2024’te net karını 457,2 milyon lira seviyesine yükseltti haberi
Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne ITB Berlin Fuarı’nda tanıtılıyor haberi
Çanakkale’de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor haberi
Boyner Grup’ta üst düzey atamalar gerçekleşti haberi
Türk bilim insanlarından CN Lyn yıldız sisteminin oluşumuna ışık tutan keşif haberi
Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi
Balıkesir’de üniversite öğrencileri zeytinyağlı ekmek yaptı haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul’un açılışında konuştu: haberi
Bursa’nın yüzyıllardır süren “Gezek” kültürünü kurdukları dernekle yaşatıyorlar haberi
ATP, 2024’te net karını 457,2 milyon lira seviyesine yükseltti haberi
Esenler’de yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne ITB Berlin Fuarı’nda tanıtılıyor haberi
Çanakkale’de hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanıyor haberi
Boyner Grup’ta üst düzey atamalar gerçekleşti haberi
Türk bilim insanlarından CN Lyn yıldız sisteminin oluşumuna ışık tutan keşif haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi

Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi

- Su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan: - "Depremle yüzleşmek isteyen insanlar gelip burada suyun altındaki çınar ağaçlarını görseler herhalde yeterli olur. Aşağıda devasa çınar ağaçları var"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Marmara Depremi’nde Gölcük’te su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi haberi

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su altında kalan çınar ağaçları görüntülendi.

Depremin merkez üssü Gölcük'ün Değirmendere Mahallesi'nde fay hattı geçtiği için denize çekilen Çınarlık Meydanı'nın çınar ağaçlarının da bulunduğu alanına, su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı 1. sınıf dalgıç Murat Kulakaç dalış yaptı.

Dalışta, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta bulunan, aradan yıllar geçmesine rağmen bazı çınar ağaçlarının dik konumda durduğu ve gövdelerinin sarı olduğu görüldü.

– “Depremin hafızasının olduğunu yerdeyiz”

Ceylan, yaptığı açıklamada, deprem felaketinde Çınarlık Meydanı'ndaki ağaçların bir bölümünün denizin altında kaldığını, depremden önce sahilden 100 metre aşağıya kadarki kısmın yerleşim yeri olduğunu anlattı.

O dönemde çınar ağaçlarının depremin ardından suyun altında kaldığını belirten Ceylan, şöyle devam etti:

“Depremin hafızasının olduğunu yerdeyiz. Derinlerdeki çınar ağaçları saymakla bitmedi. 4 santigrat derece suda depremin hafızasına dalış yaptık. Depremle yüzleşmek isteyen insanlar gelip buradaki suyun altındaki çınar ağaçlarını görseler herhalde yeterli olur. Aşağıda devasa çınar ağaçları var. Suyun altındaki çınar ağaçlarının gövde kalınlıkları şu anda kıyı şeridindeki hiçbir ağaçta yok. Arkamızdaki alan bir dönem insanların oturduğu, çay içtiği, maç seyrettiği alandı ama şimdi hepsi suyun altında. Depremle yüzleşmeyi ve deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeliyiz.”

Kulakaç da depremin tüm gerçekliğinin suyun altında bulunduğunu, buradaki çınar ağaçlarının depremin yüzünü gösterdiğini ifade etti.

İlgili Haberler

Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:40

Dolandırıcılık uyarılarına rağmen jandarma ve polise inanmayanlar var haberi

TÜRKPATENT’in hedefi “sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma” haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:34

TÜRKPATENT’in hedefi “sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma” haberi

Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:30

Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi

Yeşilay’ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:26

Yeşilay’ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor haberi

Kuş gribi ve insan kaynaklı kirleticiler Antarktika’nın geleceğini etkiliyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:26

Kuş gribi ve insan kaynaklı kirleticiler Antarktika’nın geleceğini etkiliyor haberi

Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi
Yerel
5 Mart 2025, 11:26

Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi

Ceviz kabuğu ve atık malzemelerle minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor haberi Ceviz kabuğu ve atık malzemelerle minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor haberi GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi