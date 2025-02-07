SON DAKİKA
GÜNCELLEME – Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
Otomotiv sektörüne kataforez kaplama ve boya sağlayan firma enerjisini güneşten alıyor haberi
Balıkesir’de Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor haberi
Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
Karacabey Ovası’nın verimi Gölecik Barajı ile artacak haberi
DeFacto’dan Sevgililer Günü’ne özel koleksiyon haberi
Bilgi Üniversitesi, görme engellilere yönelik mutfak atölyesi düzenledi haberi
İstanbul merkezli “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheli adliyede haberi
MediaMarkt Türkiye, The One Awards’ta “Yılın İtibarlısı” seçildi haberi
Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu haberi
GÜNCELLEME – Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
Otomotiv sektörüne kataforez kaplama ve boya sağlayan firma enerjisini güneşten alıyor haberi
Balıkesir’de Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor haberi
Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
Karacabey Ovası’nın verimi Gölecik Barajı ile artacak haberi
DeFacto’dan Sevgililer Günü’ne özel koleksiyon haberi
Bilgi Üniversitesi, görme engellilere yönelik mutfak atölyesi düzenledi haberi
İstanbul merkezli “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheli adliyede haberi
MediaMarkt Türkiye, The One Awards’ta “Yılın İtibarlısı” seçildi haberi
Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » MediaMarkt Türkiye, The One Awards’ta “Yılın İtibarlısı” seçildi haberi

MediaMarkt Türkiye, The One Awards’ta “Yılın İtibarlısı” seçildi haberi

- MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan: - "'Deneyim Şampiyonluğu' vizyonumuzla, müşterilerimizin bizimle kurduğu her teması, onların ihtiyaçları, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda optimize ederek dünya standartlarında bir perakende deneyimi sunuyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
MediaMarkt Türkiye, The One Awards’ta “Yılın İtibarlısı” seçildi haberi

MediaMarkt Türkiye, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde teknoloji perakendeciliği kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlikte, teknoloji perakendeciliği kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülüne layık görüldü.

Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre Research & Strategic Planning işbirliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards'ta, 11 yıl içinde 6'ncı kez “Yılın İtibarlısı” seçilen MediaMarkt Türkiye, sektöründeki öncülüğünü tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan, halk oyuyla belirlenen bu önemli ödülü kazanmaları nedeniyle mutluluk duyduklarını belirtti.

Perakende sektöründe müşteri odaklı büyük bir dönüşüm yaşandığına değinen Ünvan, “Bu dönüşüm, hem markalar hem de tüketiciler için yepyeni fırsatlar sunuyor. Markalar, müşteri deneyimini ön planda tutarak rekabette öne çıkarken, tüketiciler daha konforlu ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri yaşayabiliyor. MediaMarkt Türkiye olarak bu köklü dönüşümün merkezinde yer alan bir markayız.” ifadelerini kullandı.

Ünvan, teknoloji perakendeciliğinde öncü bir kurum olarak bütünleşik kanal deneyimini şirket vizyonlarının temeline yerleştirdiklerini belirterek, “'Deneyim Şampiyonluğu' vizyonumuzla, müşterilerimizin bizimle kurduğu her teması, onların ihtiyaçları, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda optimize ederek dünya standartlarında bir perakende deneyimi sunuyoruz. Sunduğumuz bu deneyim, sürdürülebilir başarıya da beraberinde getiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Mediamarkt Türkiye

İlgili Haberler

Bursa’da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 11:30

Bursa’da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi

Tarihi ve metruk binalarda yangın riski alınacak önlemlerle azaltılabilir haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 11:30

Tarihi ve metruk binalarda yangın riski alınacak önlemlerle azaltılabilir haberi

İstanbul’da kar aralıklarla etkisini gösteriyor haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 11:20

İstanbul’da kar aralıklarla etkisini gösteriyor haberi

Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 11:20

Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı haberi

İSU yenilebilir enerji kaynaklarıyla geçen yıl 37 milyon lira tasarruf sağladı haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 11:00

İSU yenilebilir enerji kaynaklarıyla geçen yıl 37 milyon lira tasarruf sağladı haberi

Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne’de başladı. haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 10:51

Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne’de başladı. haberi

Çanakkale’de tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri anlatıldı haberi Çanakkale’de tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri anlatıldı haberi Kırklareli’nden kısa kısa haberi Kırklareli’nden kısa kısa haberi