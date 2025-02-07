MediaMarkt Türkiye, The One Awards’ta “Yılın İtibarlısı” seçildi haberi

MediaMarkt Türkiye, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde teknoloji perakendeciliği kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlikte, teknoloji perakendeciliği kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülüne layık görüldü.

Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre Research & Strategic Planning işbirliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards'ta, 11 yıl içinde 6'ncı kez “Yılın İtibarlısı” seçilen MediaMarkt Türkiye, sektöründeki öncülüğünü tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan, halk oyuyla belirlenen bu önemli ödülü kazanmaları nedeniyle mutluluk duyduklarını belirtti.

Perakende sektöründe müşteri odaklı büyük bir dönüşüm yaşandığına değinen Ünvan, “Bu dönüşüm, hem markalar hem de tüketiciler için yepyeni fırsatlar sunuyor. Markalar, müşteri deneyimini ön planda tutarak rekabette öne çıkarken, tüketiciler daha konforlu ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri yaşayabiliyor. MediaMarkt Türkiye olarak bu köklü dönüşümün merkezinde yer alan bir markayız.” ifadelerini kullandı.

Ünvan, teknoloji perakendeciliğinde öncü bir kurum olarak bütünleşik kanal deneyimini şirket vizyonlarının temeline yerleştirdiklerini belirterek, “'Deneyim Şampiyonluğu' vizyonumuzla, müşterilerimizin bizimle kurduğu her teması, onların ihtiyaçları, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda optimize ederek dünya standartlarında bir perakende deneyimi sunuyoruz. Sunduğumuz bu deneyim, sürdürülebilir başarıya da beraberinde getiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.