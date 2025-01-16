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Meriç Nehri’ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor
Atatürk’ün ilk basın toplantısının 102’nci yıl dönümü Kocaeli’de kutlandı
Roche Türkiye’ye Top Employers Enstitüsü’nden “En İyi İşveren” ödülü
Bursa’daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışma başlatıldı
Bilecik Valisi Aygöl, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında tercihlerini yaptı
Eğitim Bir Sen’den Büyükçekmece’de öğrencisinin lisede bıçakladığı müdür yardımcısına destek
Balıkesir’de jandarma, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor
Akbank’tan “Ticari Yeşil Büyüme Kredisi” ile sürdürülebilir büyümeye destek
İstanbul Akvaryum’dan çocuklar için yarıyıl tatili etkinlikleri
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Meriç Nehri’ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Meriç Nehri’ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor

EDİRNE (AA) – Edirne'de, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinden ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor.

Meriç Nehri'nde 2021 yılında yapımına başlanan santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak (lastik baraj) konuldu.

Yapım çalışmaları tamamlanan santraldeki su tutma ve deneme testlerinin ardından geçtiğimiz aylarda elektrik üretimine başlandı.

Nehirden enerji elde edilmesini sağlayan proje kapsamında ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor.

Tesisi gezen Vali Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Proje sonrası nehirde su tutulmasıyla oluşan görüntü için “Balkanlar'ın boğazı” tanımlaması yapılıyor.

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