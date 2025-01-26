Meriç Nehri’nin seddeleri taşkınlara karşı güçlendiriliyor haberi

EDİRNE (AA) – Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin seddeleri olası taşkınlara karşı güçlendiriliyor.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Meriç Köprüsü ile Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma yapıyor.
Çalışmalar kapsamında 6 bin 500 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı gerçekleştirilecek.
Karaağaç Tahliye Kanalı'nda da 4 bin 600 metre sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapıldığı belirtildi.
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