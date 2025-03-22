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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa’daki iftar programında konuştu: haberi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli’de basın mensuplarıyla buluştu haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında konuştu: (1) haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ’da iftar programında konuştu: haberi
Bozdağ Film, Gazprom Media Holding’i ağırladı haberi
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa’daki iftar programında konuştu: haberi

- "Cumhur İttifakı olarak 'terörsüz Türkiye' hedefini ortaya koyduğumuzdan bugüne terörle mücadelede en ufak bir duraksama söz konusu dahi olmamıştır"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa’daki iftar programında konuştu: haberi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Cumhur İttifakı olarak 'terörsüz Türkiye' hedefini ortaya koyduğumuzdan bugüne terörle mücadelede en ufak bir duraksama söz konusu dahi olmamıştır.” dedi.

Büyükataman, Bursa'da partisinin Gürsu İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 41 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlattı.

Ülkenin terör sebebiyle büyük bedeller ödediğini belirten Büyükataman, terörün maliyetinin millet tarafından fedakarlıkla ödendiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşacağını anlatan Büyükataman, “Ülkemizi çevreleyen bölgesel krizlerin arttığı, küresel sistemin yeniden şekil aldığı ve jeopolitik kırılmaların yaşandığı atmosferde, Türk dünyasının bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'terörsüz Türkiye' vizyonu, Türkiye için adeta tarihi bir fırsat yaratmıştır. Şunu herkes aklına iyi sokmalı, Türk devleti terörle pazarlık yapmaz, teröristle müzakere etmez ve etmeyecektir.” diye konuştu.

Büyükataman, şunları kaydetti:

“Cumhur İttifakı olarak 'terörsüz Türkiye' hedefini ortaya koyduğumuzdan bugüne terörle mücadelede en ufak bir duraksama söz konusu dahi olmamıştır. Milli Savunma Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, 1 Ocak 2025 tarihinden 13 Mart 2025 tarihine kadar, yani sadece geçtiğimiz 2,5 ay içinde Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak terörle mücadeledeki kararlılığımız, terör belasını ülkemiz için tehdit olmaktan çıkarana kadar sürecektir.”​​​​​​​

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