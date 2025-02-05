Milli karateci Eray Şamdan başarıya doymuyor haberi

ÜMİT ÜLKER – Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, Karate 1 Premier Lig'in Fransa'daki ilk ayağında kürsünün zirvesinde yer alarak elde ettiği başarıyı, Ermenistan'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda tekrarlamayı hedefliyor.

Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok derecesi bulunan 27 yaşındaki milli karateci, Fransa'da 24-26 Ocak'ta düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağını birinci tamamladı.

Eray Şamdan, Ermenistan'da 7-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda zirvede yer alarak madalya koleksiyonunu genişletmeyi amaçlıyor.

Milli karateci, babası ve Karate A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan'ın antrenörlüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

– “Altın madalya alacağımdan emindim”

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan, AA muhabirine, altın madalyayı hem Kocaeli'ye hem de Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karate 1 Premier Lig'in dünyanın en prestijli, en zorlu karate turnuvalarından biri olduğunu belirten Eray, “Paris öncesi güzel bir kamp süreci geçirdik. Orada altın madalya alacağımdan zaten emindim. Turnuvaya güzel hazırlandım, motivasyonum da üst düzeydeydi. Daha önce yenildiğim rakiplerimi yenerek altın madalyaya uzandım. Yeni yıl benim için güzel bir başlangıç oldu. Finalde Yunan rakibimle maç yaptım. Yunan rakibim son dünya ve Avrupa şampiyonu. Gerçekten güçlü ve zorlu bir rakip benim için. Aramızda büyük çekişme var. Aramızda yapılan 15 maçın 8'ini ben kazandım, 7'sini o kazandı.” diye konuştu.

Eray Şamdan, Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurgulayarak, “Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Altın madalyaya uzanmak, orada şanlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fenerbahçe Üniversitesinin katkılarıyla profesyonel ilerleme içindeyiz. Avrupa Şampiyonası'nda yine güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Hedefimiz orada takım olarak genel klasmanda şampiyon olup Avrupa Şampiyonası'nı birinci bitirmek.” ifadelerini kullandı.

– Baba Adnan Şamdan: “Eray ülkemize, milli takıma çok değer kattı”

Adnan Şamdan da oğlunun Paris'te altın madalya kazandıran tek milli sporcu olmasının, hem babası hem de antrenörü olarak kendisini sevindirdiğini kaydetti.

Karate 1 Premier Lig'de dünya sıralamasında ilk 32'de yer alan sporcuların mücadele ettiğini aktaran Şamdan, “Futboldan örnek verirsek burası Şampiyonlar Ligi. Eray altın madalya kazandı. Oğlumun böyle istikrarlı gitmesi sevindirici. Eray başarılı bir sporcu, ülkemize, milli takıma çok değer kattı. En önemli müsabakalardan hiç boş dönmedi. Hiç kürsüden inmeyen bir sporcumuz.” değerlendirmesinde bulundu.