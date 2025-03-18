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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale’de konser verdi haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde konuştu: haberi
Edirne’de “Şehidimden Hatıra” sergisi açıldı haberi
DSİ Edirne’de toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor haberi
Edirne’de El Bab gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi haberi
İnegöl’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Konferansı düzenlendi haberi
Tekirdağ’da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
“Geleceğin Yazarları Projesi” kapsamında hazırlanan Ramazan Risalesi, İstanbul’da tanıtıldı haberi
Küçükçekmece’de trafik tartışmasında araca saldırı cep telefonu kamerasında haberi
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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale’de konser verdi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de konser verdi.Kordon Boyu'ndaki Morabbin Parkı'nda düzenlenen konsere, Çanak...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale’de konser verdi haberi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de konser verdi.

Kordon Boyu'ndaki Morabbin Parkı'nda düzenlenen konsere, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran Birliği konserde, “Ceddin Deden”, “Genç Osman” ve “Bayrak Marşı”nın da aralarında bulunduğu çeşitli eserler seslendirdi.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen alanda toplanan çok sayıda vatandaş, marşlara eşlik etti.

Konserin ardından Mehteran Birliğine, Vali Ömer Toraman tarafından hediye takdim edildi, birlik üyelerince de Toraman'a Osmanlı Devlet Arması sunuldu.

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