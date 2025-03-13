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Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, geleceğin mimarları ve mühendisleriyle buluştu haberi
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Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, geleceğin mimarları ve mühendisleriyle buluştu haberi

- Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün ve Pazarlama Birim Müdürü Murat Hoşgör: - "İlham Verenler Kulübü kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerinde paydaşlarımızla buluşmaya ve sektörün geleceğine birlikte katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, geleceğin mimarları ve mühendisleriyle buluştu haberi

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri'nin sektör paydaşlarıyla bir araya gelmesini sağlayan “Geleceğin Mimarları ve Mühendisleri Buluşması”nda sektördeki son gelişmeler, teknolojik yenilikler ve kariyer fırsatları ele alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, sektör paydaşları mimarlar, mühendisler ve proje yöneticileri gibi profesyonellerle bir araya gelmek ve birbirilerine karşılıklı ilham kaynağı olabilmek amacıyla kurduğu “İlham Verenler Kulübü” etkinliklerine devam ediyor.

Şirketin İlham Verenler Kulübü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği Geleceğin Mimarları ve Mühendisleri Buluşması, İzmir'de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte, makine, elektrik-elektronik, inşaat, bilgisayar ve iklimlendirme mühendislikleri alanında öğrenim gören meslek yüksekokulu öğrencileri, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelerek Mitsubishi Electric'in iklimlendirme çözümleri hakkında bilgi edindi.

Etkinlik boyunca sektörün profesyonelleri, katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Reklam ve Halkla İlişkiler Yetkilisi Ali Çalt, gerçekleştirdiği sunumda, Mitsubishi Electric markasının tarihsel yolculuğuna, Türkiye'deki gelişmiş teknolojilere sahip ürün çeşitlerine ve müşteri odaklı çözümlerine ilişkin bilgiler verdi.

Mitsubishi Electric Türkiye Standart ve Regülasyonlar Takım Müdürü Neslihan Fındık, sektördeki başarı hikayelerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Mitsubishi Electric Türkiye İnsan Kaynakları Yetkilisi Şeyma Başar ise şirketin kariyer fırsatları hakkında bilgiler sunarak öğrencilere profesyonel hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

– “Geleceğin profesyonellerine rehberlik etmeyi amaçlıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün ve Pazarlama Birim Müdürü Murat Hoşgör, İlham Verenler Kulübü'nün üçüncü buluşmasını Ege Üniversitesi öğrencileriyle gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Öğrencilerin yoğun ilgisi ve etkinliğe aktif katılımının, kendilerini son derece memnun ettiğini kaydeden Hoşgör, “Genç mimar ve mühendis adaylarını sektörün en son gelişmeleriyle buluşturmayı, onların kariyer yolculuklarında ilham verici bir deneyim yaşamalarını sağlamayı ve geleceğin profesyonellerine rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerle birebir etkileşim kurmanın, onların sektöre ve profesyonel iş hayatına ilişkin sorularını yanıtlamanın ve bilgi paylaşımında bulunmanın, kendileri için çok kıymetli olduğuna değinen Hoşgör, “İlham Verenler Kulübü kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerinde paydaşlarımızla buluşmaya ve sektörün geleceğine birlikte katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

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