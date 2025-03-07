Mudanya Kültürel Miras Konferansı gerçekleştirildi haberi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde “Mudanya Kültürel Miras Konferansı: Göbeklitepe'den Myrleia'ya” adlı program gerçekleştirildi.
Mudanya Üniversitesindeki konferans, Mudanya Belediyesi ile Mudanya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Mudanya Kent Konseyi işbirliğinde düzenlendi.
Etkinliğe, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, bilim insanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Mudanya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı sergi de açıldı.
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