Mudanya’da Kadın Eşitlik Merkezi açıldı haberi

Mudanya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Eşitlik Merkezi'nin açılışı yaptı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından oluşturulan “Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı”nı da imzalayan Mudanya Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm politikalarına dahil edeceğini taahhüt etti.

Kadın Eşitlik Merkezi'nin açılışına CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve eşi Mine Dalgıç, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından, “İş Hayatında Kadın Hakları ve Kadına Şiddet” konulu panel düzenlendi.

Panelde kadınların karşılaştıkları şiddet olaylarında izleyecekleri yol haritası anlatıldı.