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Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kadıköy’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliği yapıldı haberi
Osmanlı padişahı 1. Bayezid Bursa’daki kabri başında anıldı haberi
Mudanya’da Kadın Eşitlik Merkezi açıldı haberi
Edirne’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı haberi
⁠Yalova’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 5 şüpheli tutuklandı haberi
Trakya’da AK Parti teşkilatlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin açıklama haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Çanakkale’de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti haberi
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Mudanya’da Kadın Eşitlik Merkezi açıldı haberi

BURSA (AA) - Mudanya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Eşitlik Merkezi'nin açılışı yaptı.Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından oluşturulan "Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı"nı da imzalayan Mudanya Belediye...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Mudanya’da Kadın Eşitlik Merkezi açıldı haberi

Mudanya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Eşitlik Merkezi'nin açılışı yaptı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından oluşturulan “Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı”nı da imzalayan Mudanya Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm politikalarına dahil edeceğini taahhüt etti.

Kadın Eşitlik Merkezi'nin açılışına CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve eşi Mine Dalgıç, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından, “İş Hayatında Kadın Hakları ve Kadına Şiddet” konulu panel düzenlendi.

Panelde kadınların karşılaştıkları şiddet olaylarında izleyecekleri yol haritası anlatıldı.

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