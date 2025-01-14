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Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek
Müellif İskender Pala’nın Japon gelini Saito, İstanbul’da Müslüman oldu
Edirne’den kısa kısa
Bursa’da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Sadakataşı Derneğinden İdlib’de 600 aileye kumanya yardımı
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı
Pasifik Eurasia’nın odağında Orta Koridor’da demir yolu nakliyatını büyütmek var
Sakarya’da 1 kişi silahla yaralandı
İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’a hastanede ziyaret
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Müellif İskender Pala’nın Japon gelini Saito, İstanbul’da Müslüman oldu

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Müellif İskender Pala’nın Japon gelini Saito, İstanbul’da Müslüman oldu

İSTANBUL (AA) – Yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın Japon gelini Rena Saito, İstanbul Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslümanlığı seçti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Alperen Ahmed Pala ile evli Saito için İl Müftüsü Safi Arpaguş'un makamında ihtida töreni yapıldı.

Saito, törende kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Arpaguş, tebriklerini ilettiği Saito'ya, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına ilişkin bazı bilgiler verdi.

Saito'ya, hayatında yeni ve temiz sayfa açıldığını anlatan Arpaguş, huzurlu ömür geçirmesini temenni etti.

İhtida belgesinin Saito'ya teslim edilmesinin ardından dini nikah da yapıldı.

Merasime katılan Prof. Dr. Pala, gelini ve oğlunu tebrik etti.

Dua edilmesinin ardından Saito'ya, Japonca Kur'an-ı Kerim meali, ilmihal ve Diyanet Yayınları'ndan Japonca eserler verildi.

Saito

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