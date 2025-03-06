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Multinet Up, yapay zeka destekli sanal asistan MultiGPT’yi kullanıma sundu haberi
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Multinet Up, yapay zeka destekli sanal asistan MultiGPT’yi kullanıma sundu haberi

- Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Gül Bilgin Mokan: - "Multinet Up'ta, teknolojiye yaptığımız yatırımların insan odaklı iş yapımızı güçlendirdiğine inanıyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Multinet Up, yapay zeka destekli sanal asistan MultiGPT’yi kullanıma sundu haberi

Multinet Up, iş süreçlerinde verimliliği artırmayı ve çalışanlarının bilgiye erişimini hızlandıracak üretken yapay zeka destekli sanal asistanı MultiGPT'yi hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aralık itibarıyla Microsoft Teams üzerinden kullanılmaya başlanan MultiGPT, özellikle satış ve operasyon ekipleri başta olmak üzere tüm Multinet Up çalışanlarının çözümlerle ilgili bilgiye hızlı ve kesintisiz erişimini sağlıyor.

MultiGift, MultiFlex, MultiPetrol ve MultiTravel gibi ürünlerin özelliklerini ve iş süreçlerini kapsayan sistemin, diğer hizmet çözümlerini de içerecek şekilde genişletilmesi planlanıyor.

MultiGPT, kısa sürede yüzde 91'lik iç müşteri memnuniyet oranına ulaşırken, 7 gün 24 saat erişilebilir olması sayesinde bilgi paylaşım süreçlerini hızlandırıyor ve belge inceleme ihtiyacını azaltıyor. Sistemin devreye alınmasının ardından ilk bir ay içinde 160'tan fazla kullanıcı tarafından 629 yazışma gerçekleştirildi.

Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Gül Bilgin Mokan, müşteri deneyimi ekibi olarak hem müşterilere hem de çalışanlara değer katan çözümler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Mokan, “Üretken yapay zeka teknolojisiyle hayata geçirdiğimiz bu sanal asistan, çalışanlarımızın çözümlerimizle ilgili bilgiye erişim süreçlerini hızlandırarak zaman tasarrufu sağlarken, iş süreçlerimizdeki verimliliği ve etkinliği de önemli ölçüde artırıyor. Biz Multinet Up'ta, teknolojiye yaptığımız yatırımların insan odaklı iş yapımızı güçlendirdiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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