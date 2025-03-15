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Pazaryeri’nde orman ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı haberi
MÜSİAD Bursa Şubesi iftar programında buluştu haberi
Kocaeli’de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi haberi
Gelibolu’da çıkan ev yangını söndürüldü haberi
Edirne Valiliği, Kosova’da iftar programı düzenledi haberi
Çanakkale’de bir ev yandı haberi
Yalova’da ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı haberi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi: haberi
MHP’li Yönter, partisinin Pendik’teki iftar programına katıldı: haberi
Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı haberi
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MÜSİAD Bursa Şubesi iftar programında buluştu haberi

BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, iftar programı düzenledi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Bursa MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve aileleri katıldı.MÜSİAD Bursa Şubesi Ba...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
MÜSİAD Bursa Şubesi iftar programında buluştu haberi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, iftar programı düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Bursa MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve aileleri katıldı.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, rahmet ve bereket ayı ramazanın manevi atmosferinde birlikte bu anlamlı programda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayında birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirme fırsatı bulduklarını ifade eden Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan etmesinin toplumun yapı taşının aile olduğunu ve bu kurumuna verilen değeri bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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