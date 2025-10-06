Nemrut Kalderası Milli Park Statüsüne Kavuşuyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Kalderası’nın milli park ilan edilmesi çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, Bitlis’te gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Tatvan ilçesindeki kalderada incelemelerde bulundu.

Bakanlık olarak biyoçeşitliliğin korunmasına öncelik verdiklerini belirten Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde çeşitli faaliyetler yürüttüğünü hatırlattı. Nemrut Kalderası’nın bitki ve hayvan çeşitliliği açısından özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı bölgenin hem yurt içi hem de yurt dışından ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini ifade etti.

Nemrut Kalderası çevresinde, yaz ve kış turizmi kapsamında gözlem ve spor imkanlarının değerlendirileceğini belirten Yumaklı, mevcut kayak tesisleri ve seyir terasları ile ziyaretçilerin doğal güzellikleri yakından gözlemleyebileceğini dile getirdi. Ayrıca üniversitelerle iş birliği içerisinde kalderadaki keşfedilmiş ve henüz keşfedilmemiş canlı türlerinin incelenmesinin planlandığı bildirildi.

Bakan Yumaklı’ya Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez eşlik etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Nemrut Kalderası, koruma ve kullanım dengesini gözeterek hem biyoçeşitliliğin korunmasına hem de turizmin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir alan olarak milli park statüsüne kavuşacak.