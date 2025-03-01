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Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne’de başladı haberi

EDİRNE (AA) - Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.Turnuvada Türkiye'nin farklı illerinden gelen 466 sporcu yarışıyor.Yüzücüler en iyi dereceleri elde etmek ve kürsüye çıkabilmek için yarışacak.Tu...