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Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı haberi
İstanbul’da ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı haberi
Tekirdağ’da kazaya karışan motosikletin sürücüsü, başka aracın da çarpması sonucu öldü haberi
Kocaeli’de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuklara teravih sonrası hediye sürprizi haberi
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova’da ilk teravih namazı kılındı haberi
İstanbul polisinden helikopter destekli “huzur” uygulaması haberi
Çanakkale’de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı haberi
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Anasayfa » Yerel » Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne’de başladı haberi

Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne’de başladı haberi

EDİRNE (AA) - Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.Turnuvada Türkiye'nin farklı illerinden gelen 466 sporcu yarışıyor.Yüzücüler en iyi dereceleri elde etmek ve kürsüye çıkabilmek için yarışacak.Tu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne’de başladı haberi

Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Turnuvada Türkiye'nin farklı illerinden gelen 466 sporcu yarışıyor.

Yüzücüler en iyi dereceleri elde etmek ve kürsüye çıkabilmek için yarışacak.

Turnuva yarışların ardından ödüllerin verilmesiyle sona erecek.

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