ÖNDER’in geleneksel iftarı, imam hatip camiasını buluşturdu haberi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 67. Geleneksel İftarı'nda, öğrencisi, mezunu ve mensuplarıyla imam hatip camiası bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her sene geleneksel olarak organize edilen iftar programı, bu yıl “Niyetimiz de soframız da bir” sloganıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlendi.

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, imam hatiplileri bir çatı altında topladığı için ÖNDER'e teşekkür etti.

Derneğin komisyonlarıyla çok geniş bir çalışma yürüttüğünü, imam hatip mezun dernekleriyle daha kapsamlı ilişkiler tesis ettiğini anlatan Erdoğan, “İmam hatip mezunları olarak imam hatiplerimizin son yıllardaki yükselişinin devam etmesi, daha global ölçekte başarılara imza atabiliyor olması için destek olmaya, çalışmaya devam edelim. Bunun için Abdullah başkan ve yönetimini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesini isteyen Erdoğan, “Kendi imam hatip mezun derneğimizi desteklerken bir de ÖNDER'imiz olduğunu unutmamamız, ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü kendi mezun derneğimiz ne kadar önemliyse ÖNDER de o kadar önemli. Bu kuruluşlar, bu kadar öğrenciye, bu kadar okuldaki faaliyete destek olurken de sizlerin destekleriyle bunlar mümkün oluyor.” çağrısında bulundu.

– “Bugün sesimiz milyonlara ulaştı, dünyanın dört bir yanını sardı”

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da 74 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en büyük ve en köklü ailesi olarak bir araya geldiklerini aktardı.

İmam hatipliler olarak bugünlere gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

“Dün okul kapılarında sınavlara alınmadığımız için ağlıyorduk. Bugün dünya kupalarında birinci olduğumuz için sevinç gözyaşları döküyoruz. Bugün sesimiz milyonlara ulaştı, dünyanın dört bir yanını sardı. 'İmam hatip okullarından mezun olanlar muhtar bile olamaz.' denildi, bugün milletvekillerimiz, bakanlarımız, meclis başkanlarımız, cumhurbaşkanlarımız oldu. Dün katsayı ile gençlerimizin önünü kapattılar, bugün sınava giren 3,5 milyon içinde ilk 1000'de 536 gencimiz oldu. Dünün ve yarının emektarları aramızdalar. Gençlerimiz yarının mimarları ve yeni Türkiye'yi kuracak nesiller olacak.”

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da imam hatiplerin, medeniyetin yeniden şahlanışının öncüsü olduğunu belirtti.

Anadolu insanının imam hatiplere her zaman sahip çıktığını ve destek olduğunu anlatan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“İmam hatipler sadece bir eğitim yuvası değil, milletin kaderini şekillendiren öncü kurumlardır. Şu anda devletimizi son 20 yıldır yöneten liderlerin, önderlerin hepsi imam hatip mezunu büyüklerimiz olmuştur. Bu gidişatımız da her zaman yükselmiştir. Bir imam hatip mezunu demek, Birleşmiş Milletlerde dünyanın gözüne bakarak 'Dünya beşten büyüktür.' demektir. Mazlumun yanında, zalimlere karşı hakkı haykırmaktır. Bunun örneğini de Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman göstermiştir.”

– Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden konser

İftar programında, musiki projesi uygulayan Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu koro konser verdi. İftar öncesindeki konserde gençler, çeşitli ezgi ve ilahileri seslendirdi.

Programda, imam hatip öğrencileri tarafından hazırlanan Filistin temalı resimler de sergilendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Gençlik ve Spor Bakan yardımcıları Enes Eminoğlu ile Safa Koçoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ile bazı milletvekilleri, belediye başkanları, ÖNDER Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri, eğitimciler, gençler ve aileleri de programa katıldı.

Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.