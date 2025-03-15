SON DAKİKA
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi
Bakanlar Tekin ve Ersoy, “3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri Töreni”ne katıldı haberi
Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi
RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi
ÖNDER’in geleneksel iftarı, imam hatip camiasını buluşturdu haberi
GÜNCELLEME – Şişli’de silahla vurularak yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi haberi
Sakaryaspor – Yeni Malatyaspor maçının ardından haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gençlerle bir araya geldi haberi
Kocaeli’de cip markete girdi, 2 kişi yaralandı haberi
Edirne Valiliği, Kuzey Makedonya’da iftar programı düzenledi haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi
Bakanlar Tekin ve Ersoy, “3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri Töreni”ne katıldı haberi
Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi
RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi
ÖNDER’in geleneksel iftarı, imam hatip camiasını buluşturdu haberi
GÜNCELLEME – Şişli’de silahla vurularak yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi haberi
Sakaryaspor – Yeni Malatyaspor maçının ardından haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gençlerle bir araya geldi haberi
Kocaeli’de cip markete girdi, 2 kişi yaralandı haberi
Edirne Valiliği, Kuzey Makedonya’da iftar programı düzenledi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » ÖNDER’in geleneksel iftarı, imam hatip camiasını buluşturdu haberi

ÖNDER’in geleneksel iftarı, imam hatip camiasını buluşturdu haberi

- İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: - "İmam hatip mezunları olarak, imam hatiplerimizin son yıllardaki yükselişinin devam etmesi, daha global ölçekte başarılara imza atabiliyor olması için destek olmaya, çalışmaya devam edelim" - ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan: - "Dün katsayı ile gençlerimizin önünü kapattılar, bugün sınava giren 3,5 milyon içinde ilk 1000'de 536 gencimiz oldu. Dünün ve yarının emektarları aramızdalar. Gençlerimiz yarının mimarları ve yeni Türkiye'yi kuracak nesiller olacak"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
ÖNDER’in geleneksel iftarı, imam hatip camiasını buluşturdu haberi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 67. Geleneksel İftarı'nda, öğrencisi, mezunu ve mensuplarıyla imam hatip camiası bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her sene geleneksel olarak organize edilen iftar programı, bu yıl “Niyetimiz de soframız da bir” sloganıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlendi.

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, imam hatiplileri bir çatı altında topladığı için ÖNDER'e teşekkür etti.

Derneğin komisyonlarıyla çok geniş bir çalışma yürüttüğünü, imam hatip mezun dernekleriyle daha kapsamlı ilişkiler tesis ettiğini anlatan Erdoğan, “İmam hatip mezunları olarak imam hatiplerimizin son yıllardaki yükselişinin devam etmesi, daha global ölçekte başarılara imza atabiliyor olması için destek olmaya, çalışmaya devam edelim. Bunun için Abdullah başkan ve yönetimini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesini isteyen Erdoğan, “Kendi imam hatip mezun derneğimizi desteklerken bir de ÖNDER'imiz olduğunu unutmamamız, ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü kendi mezun derneğimiz ne kadar önemliyse ÖNDER de o kadar önemli. Bu kuruluşlar, bu kadar öğrenciye, bu kadar okuldaki faaliyete destek olurken de sizlerin destekleriyle bunlar mümkün oluyor.” çağrısında bulundu.

– “Bugün sesimiz milyonlara ulaştı, dünyanın dört bir yanını sardı”

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da 74 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en büyük ve en köklü ailesi olarak bir araya geldiklerini aktardı.

İmam hatipliler olarak bugünlere gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

“Dün okul kapılarında sınavlara alınmadığımız için ağlıyorduk. Bugün dünya kupalarında birinci olduğumuz için sevinç gözyaşları döküyoruz. Bugün sesimiz milyonlara ulaştı, dünyanın dört bir yanını sardı. 'İmam hatip okullarından mezun olanlar muhtar bile olamaz.' denildi, bugün milletvekillerimiz, bakanlarımız, meclis başkanlarımız, cumhurbaşkanlarımız oldu. Dün katsayı ile gençlerimizin önünü kapattılar, bugün sınava giren 3,5 milyon içinde ilk 1000'de 536 gencimiz oldu. Dünün ve yarının emektarları aramızdalar. Gençlerimiz yarının mimarları ve yeni Türkiye'yi kuracak nesiller olacak.”

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da imam hatiplerin, medeniyetin yeniden şahlanışının öncüsü olduğunu belirtti.

Anadolu insanının imam hatiplere her zaman sahip çıktığını ve destek olduğunu anlatan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“İmam hatipler sadece bir eğitim yuvası değil, milletin kaderini şekillendiren öncü kurumlardır. Şu anda devletimizi son 20 yıldır yöneten liderlerin, önderlerin hepsi imam hatip mezunu büyüklerimiz olmuştur. Bu gidişatımız da her zaman yükselmiştir. Bir imam hatip mezunu demek, Birleşmiş Milletlerde dünyanın gözüne bakarak 'Dünya beşten büyüktür.' demektir. Mazlumun yanında, zalimlere karşı hakkı haykırmaktır. Bunun örneğini de Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman göstermiştir.”

– Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden konser

İftar programında, musiki projesi uygulayan Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu koro konser verdi. İftar öncesindeki konserde gençler, çeşitli ezgi ve ilahileri seslendirdi.

Programda, imam hatip öğrencileri tarafından hazırlanan Filistin temalı resimler de sergilendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Gençlik ve Spor Bakan yardımcıları Enes Eminoğlu ile Safa Koçoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ile bazı milletvekilleri, belediye başkanları, ÖNDER Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri, eğitimciler, gençler ve aileleri de programa katıldı.

Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

İlgili Haberler

GÜNCELLEME – Bursa’da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi tutuklandı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 22:34

GÜNCELLEME – Bursa’da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi tutuklandı haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftarda bir araya geldi: haberi
Yerel
15 Mart 2025, 21:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftarda bir araya geldi: haberi

Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nce iftar verildi haberi
Yerel
15 Mart 2025, 21:50

Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nce iftar verildi haberi

GÜNCELLEME – Tekirdağ’da tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı ile eniştesi tutuklandı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 21:34

GÜNCELLEME – Tekirdağ’da tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı ile eniştesi tutuklandı haberi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Edirne’de iftarda gençlerle buluştu: haberi
Yerel
15 Mart 2025, 21:04

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Edirne’de iftarda gençlerle buluştu: haberi

Tuzla’da bir kişi muayeneden geçemeyen aracını yaktı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 20:34

Tuzla’da bir kişi muayeneden geçemeyen aracını yaktı haberi

Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlarda iftar yaptı haberi Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlarda iftar yaptı haberi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova’da konuştu: haberi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova’da konuştu: haberi