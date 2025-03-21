Opel, yenilikçi SUV modelleriyle çevreci inovasyon konseptine hayat veriyor haberi

Opel, çevreci inovasyon anlayışını yansıtan yeni elektrikli SUV modelleri Grandland, Frontera ve Mokka ile otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik vizyonunu ileriye taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in yeni SUV ailesi, üretimden tasarıma kadar birçok aşamada sürdürülebilirlik kriterlerini temel alarak geliştirildi. Yüzde 95'e kadar yeniden kullanılabilir ve yüzde 85'e kadar geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen modeller, çevre dostu teknolojilerin otomotiv sektöründe nasıl uygulanabileceğine dair somut örnekler sunuyor.

Grandland, Frontera ve Mokka'nın dış tasarımlarında krom kaplamalara yer verilmezken, gövdelerde sade ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış çizgiler kullanıldı. Opel'in marka yüzü niteliğindeki “Vizor” tasarımı, merkezinde yer alan Opel logosuyla dikkati çekerken, karakteristik yan hatlarla araçların siluetleri vurgulanıyor. Grandland modelinin bagaj kapağında, krom yerine kabartmalı model ismi bulunuyor.

Bu üç modelin tamamı, aynı zamanda enerji verimliliğine katkı sağlayan Intelli-Lux HD LED farlar ve “Edge Light” teknolojisine sahip 3D Vizor aydınlatma sistemi gibi gelişmiş ışık çözümleriyle donatıldı.

– Geri dönüştürülmüş malzemelerle donatılmış iç mekanlar

İç mekanda sürdürülebilirliğe yönelik atılan adımlar kapsamında, koltuklar, kapı panelleri, gösterge panelleri ve orta konsollar gibi temas yüzeylerinde geri dönüştürülmüş PET şişelerden elde edilen kumaşlar ve kaplamalar tercih edildi. Direksiyon simidi gibi bileşenlerde ise vegan sentetik deri kullanıldı.

Yeni Grandland ve Frontera modellerinde bulunan sürücü ve ön yolcu koltuklarındaki Intelli-Seats sistemi, ergonomik yapısıyla konfor sunarken, kuyruk sokumuna binen baskıyı azaltarak uzun yolculuklarda rahatlık sağlıyor.

Grandland modelinde kullanılan 40'tan fazla polimer öge, yüzde 80'e varan oranda geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Bu sayede aracın toplam ağırlığının 550 kilogramdan fazlası geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi.

Araçların görünmeyen bölümlerinde de sürdürülebilirlik ilkesi korunarak, işlenmiş alüminyum, geri dönüştürülmüş çelik ve polimer bileşenler gibi çevre dostu materyallerden yararlanıldı.

– Döngüsel ekonomi çerçevesinde batarya yaklaşımı

Opel, batarya teknolojilerinde de döngüsel ekonomi prensiplerine uygun bir strateji benimsiyor. “Tamirat, Tekrar Üretim, Tekrar Kullanım ve Tekrar Dönüştürme” adımlarını içeren dört “T” yaklaşımı doğrultusunda Eisenach fabrikasında özel bir batarya imalathanesi kuruldu. Bu yapı, bataryaların kullanım ömrünü uzatmayı ve kaynak tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Opel”in tamamen elektrikli SUV modelleri, emisyonsuz sürüş deneyimiyle çevreye duyarlılık sunarken, aerodinamik tasarım ve enerji tüketimini azaltan özel jant yapılarıyla verimliliği artırıyor. Hibrit ve elektrikli versiyonlarıyla Opel'in ürün gamı, döngüsel ekonomiye katkı sağlayan bir anlayışla şekillendiriliyor.

Yeni Grandland, Frontera ve Mokka modelleriyle Opel, çevre dostu teknolojileri kullanıcı dostu bir deneyimle birleştirerek sürdürülebilirliğe yönelik standartları yeniden tanımlamayı amaçlıyor.