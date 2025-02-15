Paylaş

Orhaneli’de bir evde çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Gazipaşa Mahallesinde Hakkı Bahçe'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler...