Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

BURSA (AA) – Bursa'nın Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Erkan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret eden Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Aydın, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Her şeye Rağmen”, “Haber” kategorisinde Ali Jadallah'ın “Ezilenler”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Nurettin Boydak'ın “Hayat Damarları”, “Spor” kategorisinde Hakan Akgün'ün “Cedi”, “Günlük Hayat” kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un çektiği “Dostlarla yolculuk” karesini seçti.