SON DAKİKA
AK Parti İstanbul Vilayet Lider Adayı Abdullah Özdemir’den Sultanbeyli’de esnaf ziyareti
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesinin önünde konuştu:
Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek
Müellif İskender Pala’nın Japon gelini Saito, İstanbul’da Müslüman oldu
Edirne’den kısa kısa
Bursa’da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Sadakataşı Derneğinden İdlib’de 600 aileye kumanya yardımı
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı
Pasifik Eurasia’nın odağında Orta Koridor’da demir yolu nakliyatını büyütmek var
AK Parti İstanbul Vilayet Lider Adayı Abdullah Özdemir’den Sultanbeyli’de esnaf ziyareti
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesinin önünde konuştu:
Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek
Müellif İskender Pala’nın Japon gelini Saito, İstanbul’da Müslüman oldu
Edirne’den kısa kısa
Bursa’da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Sadakataşı Derneğinden İdlib’de 600 aileye kumanya yardımı
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı
Pasifik Eurasia’nın odağında Orta Koridor’da demir yolu nakliyatını büyütmek var
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

BURSA (AA) – Bursa'nın Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Erkan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret eden Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Aydın, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Her şeye Rağmen”, “Haber” kategorisinde Ali Jadallah'ın “Ezilenler”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Nurettin Boydak'ın “Hayat Damarları”, “Spor” kategorisinde Hakan Akgün'ün “Cedi”, “Günlük Hayat” kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un çektiği “Dostlarla yolculuk” karesini seçti.

Kategorisinde

İlgili Haberler

İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’a hastanede ziyaret
Yerel
14 Ocak 2025, 14:48

İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’a hastanede ziyaret

ATSO Yönetim Kurulu Lideri Ömercikoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Yerel
14 Ocak 2025, 14:44

ATSO Yönetim Kurulu Lideri Ömercikoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

THY, İstanbul-Bingazi seferlerine 10 yıl ortadan sonra tekrar başladı
Yerel
14 Ocak 2025, 14:40

THY, İstanbul-Bingazi seferlerine 10 yıl ortadan sonra tekrar başladı

İstanbul’da üzerine iş makinesinin kovası düşen emekçi öldü
Yerel
14 Ocak 2025, 14:36

İstanbul’da üzerine iş makinesinin kovası düşen emekçi öldü

Jason Stopa’nın Türkiye’deki birinci standı “Interior Monument” 30 Ocak’ta açılacak
Yerel
14 Ocak 2025, 14:04

Jason Stopa’nın Türkiye’deki birinci standı “Interior Monument” 30 Ocak’ta açılacak

Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır kamyon siparişini verdi
Yerel
14 Ocak 2025, 13:54

Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır kamyon siparişini verdi

IBS Sigorta’dan coğrafik ve kültürler ortası risk farklılıkları değerlendirmesi IBS Sigorta’dan coğrafik ve kültürler ortası risk farklılıkları değerlendirmesi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı