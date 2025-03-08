Osmanlı padişahı 1. Bayezid Bursa’daki kabri başında anıldı haberi

Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid vefatının 622'nci yılında Bursa'daki türbesi başında anıldı.
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü ve Yıldırım ilçe Müftülüğünce Yıldırım Türbesi'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle okunarak dua edildi.
Programa Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan ve diğer ilgililer katıldı.
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