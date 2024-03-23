Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

F.T. idaresindeki 22 AT 840 plakalı otomobil ile M.O. yönetimindeki 22 BH 549 plakalı motosiklet, Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki Kemalköy kavşağında çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ayağı kırılan motosiklet sürücüsü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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