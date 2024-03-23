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Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

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F.T. idaresindeki 22 AT 840 plakalı otomobil ile M.O. yönetimindeki 22 BH 549 plakalı motosiklet, Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki Kemalköy kavşağında çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ayağı kırılan motosiklet sürücüsü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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