Oyuncu ve yazar Devrim Yakut, okurlarıyla bir araya geldi haberi

“Aklımın Aynalı Çarşısı” ve “Söz Uçar Hasar Kalır” kitaplarını kaleme alan oyuncu ve yazar Devrim Yakut'un “Kadınların Edebiyatı, Edebiyatın Kadınları” söyleşi ve imza günü D&R Kanyon mağazasında gerçekleştirildi.

Söyleşide Yakut, kendisini bir “yazar”dan ziyade “yazmaya çalışan” birisi olarak gördüğünü belirterek, bir şeyler yazmanın uzun zamandır düşündüğü bir fikir olduğunu söyledi.

Kitap yazmaktan korktuğunu ve bundan dolayı hep uzak durduğunu dile getiren Yakut, “Gerçekten iyi yazabilen birilerine hep büyük bir hayranlık duydum. Birilerinin yazmasını hayal ettiğim fikirlerim vardı. Senarist arkadaşlara, 'ben yazamıyorum bari sen yaz' derdim. Pandemi ise artık beni yazmaya mecbur bıraktı ve uzunca süredir aklımda olan hikayeleri böylece yazabildim.” dedi.

Yakut, yazmanın, tecrübeyle oluşan ve genişleyen bir hal olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“İnsan bildiği şeyi yazmalı, aksi durum bir sahtelik olur. Yaptığım iş dolayısıyla çok fazla yer gördüm. Bu geziler sırasında ise benim için kıymetli hikayeye şahitlik ettim. Karşılaştığım insanların isimlerini değil ama olayların kendisini hiç unutmadım. O onlar şimdi bir kitap olarak yaşamaya devam ediyorlar ve bundan dolayı çok mutluyum.”

Yazma eyleminin kişiyi koruyan bir anlamı olduğunu vurgulayan Devrim Yakut, herkesin kendi için önemli gördüğü kıymetli ve değerli şeyleri yazması gerektiğini ifade etti.

Yakut, kendisini “yolda olan bir yolcu” olarak gördüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

“Yolda öğrenmek, bir dengede olmaya çalışmak gibi. Yazmayı da yolda olmanın bir parçası olarak anlıyorum. Yazmak, kendinizi ve çevrenizi değerlendirdiğiniz, bir süzgeçten geçirdiğiniz şifalı bir anlama sahip. Yapmaya çalıştığım çağıma tanıklık etmek. Sevdiğim işleri yapmaya ve kendime ait bir alan oluşturmaya çalışıyorum. Kendimi bu yolda bir çırak olarak görüyorum.”

Etkinlik, soru cevapların ardından Yakut'un kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.