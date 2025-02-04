Parolapara 2024’te müşteri portföyünü 5 katına çıkardı haberi

Parolapara, 2024'te müşteri portföyünü 5 katına çıkarırken, kart işlem hacminde 3 kat büyüme sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bireysel ve kurumsal alanda finansal çözümler sunan marka, Parola Cüzdan, Parola Sanal POS, Parola Link ve Parola Fiziki POS ürünlerine 2024'te yenilerini ekledi.

Ürün yelpazesine sanal ve fiziki kartları ekleyen şirket, 2024 sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının FAST sistemiyle entegre olarak, FAST hizmetini kullanıma sundu. Yıl boyunca işlem hacminde ve müşteri portföyünde kayda değer bir büyüme sergiledi. Parolapara, Troy ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) onaylı sanal ve fiziki kart ürünlerini kullanıcılarının beğenisine sunmuştu.

Parolapara, dijital alışverişlere yönelik geliştirdiği Parola Sanal Card ile 2024'te kullanıcılarına güvenli bir ödeme alternatifi sunarken, ön ödemeli yapısıyla dikkati çeken kart, internet harcamalarında bütçe kontrolünü kolaylaştırıyor. Kullanıcıların yalnızca yükledikleri tutarı harcayabildiği bu sistem ile finansal güvenliği ön planda tutarak, dijital dünyada sıkça tercih edilen bir araç haline geliyor.

Fiziksel ödemelere yönelik geliştirilen Parola Fiziki Card, temassız ve şifreli kullanım özellikleriyle sunulurken, restoranlardan marketlere kadar tüm ödeme işlemlerinde kullanılabilen Parola Fiziki Card, zamandan tasarruf sağlayan temassız ödeme seçeneğiyle kullanıcıların beğenisini kazandı. Ayrıca para çekme ve yatırma işlemlerini ATM'lerden 7/24 tamamlayabilen kullanıcılar, harcamalarını da Parola Cüzdan üzerinden yönetme imkanıyla finansal süreçlerini daha kolay kontrol edebiliyor. Kullanıcılar, hem sanal hem fiziki kartları ile anında nakit iade kampanyalarına katılarak, harcadıkça kazanabiliyor.

Finansal işlemleri daha erişilebilir hale getirmek amacıyla tasarlanan Kolay Adres Tanımlama özelliğiyle marka, kullanıcılarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, telefon veya e-posta adresi ile para transferi yapma imkanı tanırken, bu özellik, kullanıcıların IBAN numaralarına ihtiyaç duymadan hızlı ve güvenli bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

Parolapara, araç alım satımında yaşanan ödeme risklerini ortadan kaldıracak “Güvenli Ödeme” özelliğini de yine 2024'te hayata geçirdi. Bu özellik sayesinde, bilhassa ikinci el araç alım satımı sırasında taraflar arasında güvenli bir ödeme süreci oluşturulması hedefleniyor.

Markanın 2024'te dikkati çeken atılım ve çalışmalarından bir diğeri ise yerinde AR-GE merkezi kurma adımlarını hızlandırıp, yenileşim odaklı çözümler geliştirme yolunda da ilerlemesi oldu. Şirket içi yazılım ekibiyle çalışmalarını yürüten Parolapara, teknolojik altyapısını daha da güçlendirerek, sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

– 2024'te rekor büyüme

Finansal teknolojilerde yenilikçi hizmet anlayışıyla büyümesini sürdüren marka, 2024'te müşteri portföyünü 5 katına çıkardı. Ayrıca kart işlem hacminde üç kat büyüme sağlayan şirket, fatura ödemelerindeki beş kat büyüme ile sektörde güçlü bir yer edindi.

Bireysel çözümlerin yanı sıra kurumsal ödeme sistemlerinde de büyümesini hızlandıran marka, sağladığı düşük komisyon oranları, hızlı ödeme süreçleri ve entegre tahsilat çözümleriyle işletmelerin finansal süreçlerini kolaylaştırdı.

Marka, 2024'te kurumsal müşterilerine sunduğu ödeme çözümleriyle de yüksek oranda büyüme kaydetti. Parola Sanal POS, Parola Link ve Parola Fiziki POS gibi entegre çözümlerle işletmelere daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli ödeme alma imkanı sağladı. Bu sayede Parola POS işlem hacmi, 2024 Aralık itibarıyla 2 milyar lira seviyesinin üzerine çıktı. Parola Cüzdanlar arası ve kurumsal para transferleri ise yedi kat oranında arttı.

Marka bilinirliğini güçlendirme adına güçlü pazarlama ve sponsorluk çalışmaları yapan Parolapara, 2024'e Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın isim sponsorluğuyla başladı ve bu işbirliğini “Parola: Kazanmak” sloganlarını vurgulayan reklam filmiyle geliştirdi.

2024'ün sonlarına doğru “Böyle Böyle Kazanıyorlar” kampanyasıyla Parola Fiziki Card'ı tanıtan marka, kart sahiplerine sunduğu avantajları mizahi ve dinamik bir anlatıma sahip, yeni reklam filmiyle tanıttı.

Parolapara, 2024'te toplumsal farkındalık projelerine de destek verirken, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların eğitimine destek sağlamak için 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında “Fark Yok, Sevgi Var” projesine sponsor olan marka, Galataport'ta düzenlenen sergiden elde edilen gelir ile otizm spektrumlu bireylerin geleceğine katkı sağladı.

– “2024, güçlü bir büyüme sergilediğimiz yıl oldu”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Parolapara Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Çelik, 2024'ün, Parolapara'nın yenilikçi finansal çözümleriyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıdığı ve güçlü bir büyüme sergilediği yıl olduğunu belirtti.

Çelik, 2024'teki başarılarından aldıkları ilhamla, 2025'te daha büyük hedeflere ilerlediklerini vurgulayarak, kullanıcı odaklı yaklaşımları ve sürekli gelişen çözümleriyle, sektörde fark yaratmaya ve finansal teknolojilerde öncü olmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Geçen yıl içerisinde şirket içi büyümelerine değinen Çelik, “2024'te çalışan sayısını iki katına çıkararak büyüme yolculuğumuzda önemli bir adım attık ve alanında uzman isimleri bünyemize kattık. Güçlü ekibimizle ürün ve hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Markamızın yenilikçi vizyonu hem sektördeki konumumuzu güçlendiriyor hem de istihdama sağladığımız katkıyla ekonomiye değer katıyor.” değerlendirmesinde bulundu.