Pazaryeri Belediyesi, ramazanda toplu iftar yerine erzak yardımı yapacak haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl ramazan ayında toplu iftar organizasyonu yapılmayacak. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, geleneksel toplu iftar programını farklı bir boyuta taşıyacaklarını duyurdu.

Başkan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ilçe meydanında düzenledikleri toplu iftarın yerine bu yıl, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik erzak yardımı desteği vereceklerini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tekin, “Ramazan ayında paylaşmanın önemine vurgu yapmak istiyoruz. Bu yıl, iftar yerine vatandaşlarımıza erzak yardımı sağlayarak, onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Böylece, ramazanın ruhuna uygun bir şekilde daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.